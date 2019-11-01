Налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию с июля 2020 года

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ориентировочно с 1 июля следующего года такой налоговый режим распространят на всю страну.

Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов Подробнее

Он пояснил, что в ближайшее время ведомство внимательно изучит, как прошел эксперимент в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. По итогам выводов ведомство доработает систему администрирования, чтобы свести к минимуму риски уклонения от налогов.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — заявил глава Минфина.

Он напомнил, что сейчас уже готов законопроект о начале работы налогового режима для самозанятых в 19 регионах России с 1 января 2020 года.

В список включили Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республику Башкортостан.

Статус самозанятого позволяет гражданину заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и визитов в налоговую. Кроме того, для них предусмотрена минимальная налоговая нагрузка. При работе с людьми — 4%, а при работе с компаниями — 6%.