Деньги 29 мая 2023, 14:14 Налоговый консультант Мельникова рассказала, что в вычете могут отказать при использовании маткапитала

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В налоговом вычете при покупке квартиры могут отказать по нескольким причинам, среди которых использование маткапитала или приобретение жилья у близкого родственника. Об этом Ura.ru рассказала эксперт по 3-НДФЛ, налоговый консультант Людмила Мельникова.

По ее словам, прежде чем подавать документы на получение налогового вычета, нужно убедиться, что соблюдены все условия. Так, вернуть часть денег не получится, если был использован только материнский капитал или недвижимость приобрели за счет государства. Сделки между родственниками тоже могут вызвать отказ. Наконец, нередкая причина — ошибки в документах.

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«Первый случай, когда декларация 3-НДФЛ на вычет подана не за тот налоговый период, в котором были понесены расходы. Второй — предоставлены нечитаемые документы либо не весь комплект, подтверждающий право на вычет. Третий случай, когда декларация подана не по месту прописки», — рассказала Людмила Мельникова.

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