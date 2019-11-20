Налоговые службы подружатся с бизнесом. В этом им поможет цифровизация

Руководители налоговых служб государств СНГ приехали в столицу на заседание координационного совета, главная тема которого — налогообложение в условиях цифровой экономики. Обсуждались и вопросы упрощения работы с предпринимателями, и создание с бизнесменами партнерских отношений.

Мир трансформируется по законам интернета, и налоговым службам нельзя отставать от общего темпа, отмечают участники совета, и ставят себе задачу — быть современными.

«И здесь мы видим основные наши возможности для улучшения администрирования, упрощения работы с бизнесом», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В частности, это создание комфортных условий для налогоплательщиков. Без лишней бюрократии и посещения налоговой — все в режиме онлайн. Одним словом, надо уводить налоги в интернет, об этом рассказали уже на отдельном брифинге. Пока такая практика доступна лишь малому бизнесу, но в планах перевести на «цифру» и крупные компании.

Некоторые страны СНГ могут делать поведенческий анализ бизнеса, при этом онлайн-система даст большую прозрачность, ведь в общей интернет-базе не затеряться и от долгов не спрятаться.

Еще один важный вопрос: как облагать налогом бизнес в сети? Современные решения, уверены делегаты, нужно искать сообща.

«Мы договорились об обмене лучшими практиками, и в том числе технологическими новшествами, которые есть у всех у нас», — рассказал глава ФНС России Михаил Мишустин.

Для этого появится еще одно новшество — единое программное обеспечение, с помощью которого и будет проходить интернациональный обмен данными. В августе 2020-го появится пилотная версия, а в 2021 году ПО будет запущено в промышленную эксплуатацию.

Еще одна задача — повышение имиджа налоговых служб. Чтобы в представлении бизнеса из карающего органа они превратились в партнеров.