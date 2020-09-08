Налоговые льготы, которые предлагает ввести Госдума для самозанятых, выглядят довольно странно. Однако и они позитивно скажутся на общем благосостоянии населения. Таким мнением поделился с «360» финансовый аналитик Владимир Левченко.

«Сколько точно потеряет бюджет при введении таких льгот — сказать не могу. Но сумма совсем не большая. Скорее всего, бюджет даже не заметит эту потерю. Потому что самозанятых, подходящих под указанную категорию, в стране мало. Также можно убрать налогов тех людей, кто зарабатывает ниже прожиточного минимума. И бюджет тоже не заметит изменений, потому что таких у нас кот наплакал, — уверен Владимир Левченко.

По мнению финансового эксперта, любые налоговые льготы позитивно скажутся на населении. Особенно в ситуации, когда доходы, которые долго были в стагнации, начали еще и уменьшаться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Такая поддержка будет как нельзя кстати. Особенно когда поддерживают не какие-то предприятия точечно, а сразу большую группу населения — эта история носит позитивный характер, — резюмировал Владимир Левченко.

Ранее депутаты Госдумы предложили освободить от налогов самозанятых, у которых доходы оказались меньше прожиточного минимума. Парламентарии уже готовят такой законопроект.