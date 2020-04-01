Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

К таким кошелькам относятся «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие сервисы. Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков.

Уже сейчас банки в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, рассказал партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По его словам, кредитные организации также предоставляют в ФСН данные об изменении реквизитов этих счетов.

Налоговая, в свою очередь, может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете. Это допустимо в рамках налоговой проверки физического лица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.