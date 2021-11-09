Названы причины, по которым россиянам могут отказать в получении налогового вычета на квартиру

Россиянам могут отказаться в получении налогового вычета после покупки квартиры. Деньги не придут тем, кто уже воспользовался этим правом, купил жилье у родственников или заполнил документы с ошибками.

Гендиректор группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин пояснил Ura.Ru, кто не может претендовать на налоговый вычет.

«Тот, кто уже пользовался вычетом, <…> кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например, у близких родственников. На это есть прямой запрет в налоговом кодексе», — подчеркнул он.

При неправильном оформлении каких-либо документов в предоставлении вычета тоже могут отказать. Например, если предоставлен договор, но нет подтверждения оплаты.

Экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков добавил, что вычет положен налоговым резидентам РФ, получающим доходы, которые облагаются по ставке 13%.

«Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер, и у него нет дохода, который облагается 13%. <…> Он не может претендовать на этот вычет», — заметил специалист.

Если у россиянина есть задолженность по налогам, то в вычете, наоборот, не откажут. Взыскание долгов Сенков назвал «отдельной темой».

«Вычет должен быть предоставлен, а когда начнутся расчеты перед налогоплательщиком и бюджетами, сумма задолженности будет просто зачтена», — сказал он.

Основанием к отказу налоговые задолженности не являются, а право должно быть предоставлено. По словам Сенкова, незаконные отказы происходят довольно часто.