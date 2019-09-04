Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

По данным издания, максимальной задолженностью, по которой счета блокировать не будут, станет три тысячи рублей. Предпринимателя просто обяжут в течении трех лет погасить долг. Если же это не произойдет, то налоговая спишет деньги сама.

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В пресс-службе ФНС отметили, что поправки могут сократить организационные издержки самого ведомства, предпринимателей и банков, которые сейчас занимаются блокировкой счетов из долга в несколько копеек.

Как пояснил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сегодня ситуация складывается следующим образом. У предпринимателя образовался долг из-за того, что он вовремя не заплатил штраф, пени или налоги. Сотрудники ФНС поручают банку остановить все операции по счетам предпринимателя и списать оттуда деньги.

При этом блокируются даже личные счета предпринимателя. В итоге долг теперь не у компании, как таковой, а у физического лица.