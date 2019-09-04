  • Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

    04 сентября 2019, 23:50

    Анатолий Минкин

    Ситуация, когда предприниматели из-за долга в несколько копеек оказываются с заблокированными по решению ФНС счетами, уйдет в прошлое. Как сообщил Forbes, налоговики откажутся от такой практики, оставив решение об оплате долга на совести бизнесменов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс сейчас рассматривает правительство.
    Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

    По данным издания, максимальной задолженностью, по которой счета блокировать не будут, станет три тысячи рублей. Предпринимателя просто обяжут в течении трех лет погасить долг. Если же это не произойдет, то налоговая спишет деньги сама.

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    В пресс-службе ФНС отметили, что поправки могут сократить организационные издержки самого ведомства, предпринимателей и банков, которые сейчас занимаются блокировкой счетов из долга в несколько копеек.

    Как пояснил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сегодня ситуация складывается следующим образом. У предпринимателя образовался долг из-за того, что он вовремя не заплатил штраф, пени или налоги. Сотрудники ФНС поручают банку остановить все операции по счетам предпринимателя и списать оттуда деньги.

    При этом блокируются даже личные счета предпринимателя. В итоге долг теперь не у компании, как таковой, а у физического лица.