Налоговики объяснили, как и кто может узнать подробности об операциях со счетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила, в каких случаях банки передают информацию об открытии счетов или движении средств. Налоговики опровергли, что будут вызывать на допрос владельцев карт за все невыясненные начисления.

В ФНС объяснили, что банки должны сообщать налоговым органам об открытии или закрытии счетов физических лиц еще с 1 июля 2014 года. С 2016-го финансовые организации предоставляют налоговикам справки о вкладах, остатках денежных средств и выписки по операциям. В 2018 году закон расширили на вклады в драгоценных металлах, а с 1 апреля под его действие попадут и электронные кошельки.

Налоговики не имеют доступа к счетам и без проведения проверки не могут узнать о движении средств. Запросить информацию по счетам физических лиц ФНС может только в случаях проведения налоговых проверок такого лица либо контрагента физлица, причем с согласия руководителя регионального управления ФНС или центрального аппарата ведомства, добавили в пресс-службе.

«Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и, если будут установлены факты недекларирования доходов, ему могут предложить уточнить налоговые обязательства», — отметили в ФНС.

В налоговой службе назвали не соответствующей действительности информацию, что за все невыясненные поступления на карты граждан их будут вызывать на допрос и штрафовать из-за поправок в законодательство, которые вступят в силу 1 июля.