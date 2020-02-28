Налоговая США начала преследовать Олега Тинькова

Основатель и акционер «Тинькофф-банка» Олег Тиньков оказался под прицелом американских фискалов. Против него начали судебные слушания, которые инициировала налоговая служба США.

Дело касается налоговых споров. Об этом сказано в сообщении, опубликованном TCS Group Holding Plc — головной компании банка. Детали претензий не раскрываются, но сам Тиньков уверен, что дело будет решено максимально оперативно, сообщил РБК. Ожидается, что слушания должны будут пройти с февраля по апрель 2020 года.

Тиньков собирается принять в них участие как частное лицо. По заверениям банкира, ни к каким его активам разбирательство не имеет отношения.

«Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы „Тинькофф“», — подтвердили в компании.

В принадлежащем Тинькову банке напомнили, что их шеф давно вышел из американского гражданства. Это произошло еще в 2013 году. Несмотря на успокаивающие заявления, акции TCS Group Holding PLC резко упали в цене. К полудню 28 февраля обвал цены на ценные бумаги составил 10,3%. В России сервисы банка к моменту публикации новости работают штатно и без перебоев.