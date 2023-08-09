Деньги 09 августа 2023, 07:57 Налоговая служба России опровергла существование черного списка блогеров ФНС заявила, что не ведет черный список блогеров — должников по НДФЛ Freepik

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Российские блогеры нередко не уплачивали налоги не специально, а по незнанию или не поспевая за резко возросшими доходами. Федеральная налоговая служба опровергла РБК существование черного списка и рассказала о самых распространенных нарушениях.

Она запустила внутреннюю систему рисков, при помощи которой стала отслеживать нарушения во всех отраслях экономики. Замечая признаки дробления бизнеса, уплаты налогов в недостаточном объеме или других злоупотреблений специалисты устраивали проверку. Поэтому налоговая не создавала черные списки блогеров или других нарушителей.

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«Нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — объяснили журналистам.

Самыми распространенными нарушениями ФНС назвала дробление бизнеса, некорректное предоставление информации о прибыли и неуплату налога на доходы физлиц. В ведомстве предупредили, что далеко не всегда блогеры специально нарушали закон. Они делали это по незнанию, ошибались с выбором бухгалтера или не успевали перейти на другую систему налогообложения, ведь доходы в этой сфере росли очень быстро.

Одним из самых громких дел о неуплате налогов стало задержание коуча Елены Блиновской. Ее отправили под домашний арест и наложили обеспечительные меры на очередное имущество, в том числе счета и иномарки.