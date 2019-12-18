Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

Данные за 2018 год передали России налоговые органы зарубежных стран. В ответ ФНС отправила отчеты о счетах и активах иностранцев в России в 58 стран.

Россия присоединилась к автоматическому обмену данными в сентябре 2018 года. Сравнение отчетности с декларациями россиян помогает выявить налоговые нарушения.

В список стран, которые участвуют в обмене налоговой информацией с Россией, входят и популярные офшоры — Кипр, Британские Виргинские острова, Маврикий, Люксембург и другие.

Великобритания отказалась от автоматического обмена данными, но сообщает информацию по запросу.

С 2020 года должен начаться обмен финансовой информацией между странами СНГ.