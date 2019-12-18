    18 декабря 2019, 00:13

    Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

    Кирилл Фролов

    Федеральная налоговая служба России (ФНС) получила информацию о зарубежных счетах и активах россиян в 76 странах и 12 территориях. Об этом РБК сообщили в ведомстве.
    Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

    Данные за 2018 год передали России налоговые органы зарубежных стран. В ответ ФНС отправила отчеты о счетах и активах иностранцев в России в 58 стран.

    Россия присоединилась к автоматическому обмену данными в сентябре 2018 года. Сравнение отчетности с декларациями россиян помогает выявить налоговые нарушения.

    В список стран, которые участвуют в обмене налоговой информацией с Россией, входят и популярные офшоры — Кипр, Британские Виргинские острова, Маврикий, Люксембург и другие.

    Великобритания отказалась от автоматического обмена данными, но сообщает информацию по запросу.

    С 2020 года должен начаться обмен финансовой информацией между странами СНГ.