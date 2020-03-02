Налоговая амнистия в России завершится 2 марта

Декларации принимают в бумажном виде в любой налоговой инспекции. Ее можно принести лично или передать через уполномоченного представителя.

Те, кто подаст декларацию, «освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности» за правонарушения, совершенные до 1 января 2019 года. Для этого помимо заполнения бумаг нужно перевести выведенные в офшоры деньги в российские банки, а также перерегистрировать иностранные компании в специальных административных районах на территории России.

Два таких района действуют с 2018 года в Калининградской области и на острове Русский в Приморье.

2 марта завершается третий этап налоговой амнистии капиталов. Первый проходил в 2015–2016 годах, второй в 2018–2019 годах, нынешний действует с 1 июня 2019 года по 2 марта 2020 года.