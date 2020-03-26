Налоги на вклады в России могут стать постоянной мерой

После обращения Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса у многих возник вопрос, на какой срок вводят налоги по вкладам. В Кремле объяснили — мера не временная. А это значит, что налоги за вклады больше одного миллиона рублей россияне, возможно, будут платить всегда.

Предложение президента России Владимира Путина облагать налогом процентный доход с крупных вкладов в банках не носит временного характера. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Несмотря на то, что у государства и без нового налога есть средства для поддержки в условиях пандемии COVID-19, такая мера поможет «восстановить баланс справедливости», заключил Песков.

25 марта президент страны обратился к россиянам с целым списком мер поддержки. Помимо снижения ставок страховых выплат, поддержки бизнеса, Путин предложил облагать налогом в 15% все выводимые за рубеж дивиденды и проценты. На проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше одного миллиона рублей решено ввести налог в 13%.

Как заявили эксперты, процентные доходы по вкладам больше миллиона рублей и другие ограничительные меры принести бюджету РФ около 150 миллиардов рублей.