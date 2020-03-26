Налоги на вклады в России могут стать постоянной мерой
Предложение президента России Владимира Путина облагать налогом процентный доход с крупных вкладов в банках не носит временного характера. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
Несмотря на то, что у государства и без нового налога есть средства для поддержки в условиях пандемии COVID-19, такая мера поможет «восстановить баланс справедливости», заключил Песков.
25 марта президент страны обратился к россиянам с целым списком мер поддержки. Помимо снижения ставок страховых выплат, поддержки бизнеса, Путин предложил облагать налогом в 15% все выводимые за рубеж дивиденды и проценты. На проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше одного миллиона рублей решено ввести налог в 13%.
Как заявили эксперты, процентные доходы по вкладам больше миллиона рублей и другие ограничительные меры принести бюджету РФ около 150 миллиардов рублей.