Налоги для малого бизнеса могут увеличиться на 4,9%

Законопроект изменяет размер коэффициентов-дефляторов, которые применяют к налогам (К1). Так, в 2020 году К1 для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) будет равен 2,009. Для заменяющего налоги патента — 1,532, а для торгового сбора — 1,382. Таким образом, эти три показателя возрастут на 4,9%.

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В 2019 году эти коэффициенты увеличились на 2,5%. Отмечается, что, в соответствии с Налоговым кодексом, изменение показателей связано с ростом потребительских цен на товары и услуги в прошлом году. То есть при расчете коэффициентов на 2020 год учитывались данные исходя из ожидаемой инфляции 2019 года.

Если законопроект будет принят, то для ЕНВД это увеличение станет самым серьезным за последние пять лет. В прошлый раз он значительно повысился в 2015 году — тогда его прирост составил 7,5%.