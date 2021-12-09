Россиянам напомнили о новых налогах для богатых

Налоговую нагрузку в 2021 году пересмотрели для держателей акций, облигаций и крупных банковских вкладов. В связи с этим состоятельных россиян ждут новые налоги, предупредил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

«С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы», — сказал эксперт агентству «Прайм».

При этом он добавил, что вклад не будет облагаться налогом, если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки ЦБ остается отрицательным. Речь идет о 6% и 7,25% соответственно. Платить не придется и в том случае, если ежегодный лимит доходов не превышает 42,5 тысячи рублей.

«Доходы от продажи акций и облигаций остались прежними — 13%, новация тут одна — установлен „потолок“ в пять миллионов рублей», — сообщил Саськов.

Он отметил, что заплатить потребуется владельцам облигаций, получившим «купонные доходы». Исключение составляют деньги, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов. Но на счете должно быть как минимум 400 тысяч рублей. Такую сумму нужно вносить каждый месяц в течение трех лет.