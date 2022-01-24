Новый налог на вклады свыше миллиона рублей возможен к начислению и на доходы россиян с меньшей суммой единственного депозита. Так может произойти в том случае, если на их средства начислены проценты свыше 42,5 тысячи рублей, сообщил РБК.

Такая ситуация стала возможной из-за роста ключевой ставки ЦБ и аналогичного увеличения банковских ставок.

Налог по закону не будет взиматься с суммы доходов, получаемой умножением ставки Центробанка на начало года на миллион рублей.

По итогам прошлого года оплата налога может быть даже по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей, объяснила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), при формировании налоговых обязательств базовым фактором размер вклада не считается. Учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. В ФНС добавили, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи руб.

В феврале россиянам снова проиндексируют социальные выплаты — пенсии и пособия по уходу за детьми станут больше. Бумажные больничные листы окончательно уйдут в прошлое, а за медицинскими отводами от вакцинации будут следить на федеральном уровне. «360» разбирался, что изменится в России в феврале 2022 года.