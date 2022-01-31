Налог на вклады свыше миллиона рублей распространится на россиян с меньшими суммами

Налог на вклады свыше миллиона рублей расширит свое действие в 2022 году. Его должны будут заплатить некоторые россияне с меньшими сбережениями. Об этом сообщил РБК.

Налог на вклады более миллиона рублей, по расчетам издания, заплатят россияне с депозитами от 700 тысяч рублей в том случае, если они заработали свыше 42,5 тысячи рублей на процентах. Это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ за год удвоилась, параллельно выросли банковские ставки.

По закону налог не взымут с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года на миллион рублей.

При формировании налоговых обязательств базовым фактором не считается размер вклада, объяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

С 1 февраля 2022 года материнский капитал будет индексироваться в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Также с этого дня россиянам обещали проиндексировать пенсии на 8,6%. Прибавка к выплате неработающим пенсионерам составит около 1,4 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. Кроме того, с 1 февраля ФНС сможет получать данные о доходах вкладчиков.