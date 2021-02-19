Налог на старательскую деятельность предложили ввести в России

Налог на старательскую деятельность может появиться в России. Новую категорию налогоплательщиков предложил создать Минфин. Сейчас документ рассматривают в правительстве.

Минфин предложил внести изменения во вторую часть Налогового кодекса, добавив в качестве новой цели налогообложения старательскую деятельность. Под понятие «старательская деятельность» будет попадать поиск и извлечение драгоценных металлов россиянами, зарегистрированными в качестве ИП. При этом заниматься работами можно будет непромышленным способом на старательских участках.

В Минвостокразвития напомнили, что сейчас законно добывать золото могут только юридические лица с лицензией. Документ выдается по итогам аукциона или конкурса, сообщила газета «Известия».

«Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения — ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 килограммов. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он добавил, что принятие закона позволит создать новые рабочие места на арктических территориях и Дальнем Востоке. Стать старателем можно будет с помощью цифрового сервиса. Также россияне смогут сами выбрать участок для поиска драгоценных металлов на интерактивной карте. На рассмотрение Госдумы законопроект планируют внести осенью.