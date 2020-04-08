    08 апреля 2020, 04:46

    Налог на проценты может затронуть вклады меньше миллиона

    Кирилл Фролов

    Налог на проценты по депозитам может затронуть и вкладчиков, положивших на счет меньше миллиона рублей. Речь идет о долгосрочных вкладах, в которых проценты начисляются в конце срока, уточнили «Известиям» в рейтинговых агентствах «Эксперт РА» и «БКС Премьер».
    Налог на проценты может затронуть вклады меньше миллиона

    В итоге НДФЛ в размере 13% придется платить 2–3% вкладчиков, а не 1%, как обещал президент Владимир Путин, когда объявил о реформе, отметила газета.

    В конце марта Путин сообщил о планах обложить налогом проценты по вкладам и доходы по ценным бумагам, превышающие один миллион рублей. Закон был подписан 1 апреля, он начнет действовать в 2021 году.

    В законе прописана формула, по которой налогом будет облагаться только часть процентного дохода — та, что превышает миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Если бы налог начали взимать сейчас, то с учетом ставки на 1 января 2020 года 6,25%, его брали бы с дохода по вкладам, превышающего 62,5 тысячи рублей. То есть если вкладчик получил доход 70 тысяч рублей, 13% пришлось бы заплатить с 70 — 62,5 = 7,5 тысячи рублей.