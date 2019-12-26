Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Власти серьезно рассматривают для малоимущих возможность вычета из налога на доходы в размере прожиточного минимума. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока.
Согласно информации издания, совещания проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, а также имели место быть консультации в правительстве. Все это якобы делается в целях показать борьбу за социальную справедливость.
С инициативой освободить малоимущие слои населения от НДФЛ ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что по этому вопросу пока в правительстве нет никаких «предметных совещаний». Официальные представители премьер-министра отказались прокомментировать вопрос, как и Минэкономразвития с Минфином.