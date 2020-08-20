Налог на доход от сдачи вторсырья могут отменить

Депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев разработали законопроект, отменяющий НДФЛ за продажу вторсырья — пластика, металла и стекла. Они намерены внести документ на рассмотрение нижней палаты парламента до конца года. Его уже одобрили в Минприроды.

Авторы законопроекта сообщили газете «Известия», что необходимость уплаты НДФЛ сильно ограничивает обороты сбора вторсырья. Документ сейчас изучается в Минэкономразвития.

Однако директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный сообщил, что россияне за год зарабатывают на вторсырье от 300 до 120 тысяч рублей. Но есть люди, которые занимаются этим целенаправленно, и их доход заметно больше.

Ежегодно в пунктах приема собирается около 40 миллионов тонн вторсырья. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев считает, что после отмены НДФЛ этот показатель достигнет 70 миллионов тонн.

В Минприроды считают, что НДФЛ снижает экономическую привлекательность продажи мусора. Кроме того, организаторы приемных пунктов вторсырья вынуждены вести учет всех сдавших его граждан и выступать в качестве налоговых агентов

Возникают расходы, делающие подобную деятельность слишком трудоемкой. Отмена НДФЛ сделает прием и сдачу вторсырья более привлекательной для инвесторов и привлечет максимальное число граждан.

В начале августа в Подмосковье появились мегабаки для утилизации крупногабаритных отходов. Контейнеры предназначены для разных видов мусора — старой мебели, техники, стекла, одежды и металла.