Налог на доход от сдачи вторсырья могут отменить
Авторы законопроекта сообщили газете «Известия», что необходимость уплаты НДФЛ сильно ограничивает обороты сбора вторсырья. Документ сейчас изучается в Минэкономразвития.
Однако директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный сообщил, что россияне за год зарабатывают на вторсырье от 300 до 120 тысяч рублей. Но есть люди, которые занимаются этим целенаправленно, и их доход заметно больше.
Ежегодно в пунктах приема собирается около 40 миллионов тонн вторсырья. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев считает, что после отмены НДФЛ этот показатель достигнет 70 миллионов тонн.
В Минприроды считают, что НДФЛ снижает экономическую привлекательность продажи мусора. Кроме того, организаторы приемных пунктов вторсырья вынуждены вести учет всех сдавших его граждан и выступать в качестве налоговых агентов
Возникают расходы, делающие подобную деятельность слишком трудоемкой. Отмена НДФЛ сделает прием и сдачу вторсырья более привлекательной для инвесторов и привлечет максимальное число граждан.
В начале августа в Подмосковье появились мегабаки для утилизации крупногабаритных отходов. Контейнеры предназначены для разных видов мусора — старой мебели, техники, стекла, одежды и металла.