Металлургические компании в России могут начать платить увеличенный налог на добычу. Рост составит 3–5%. Пока НДПИ не превышает 1-2% от выручки металлургов.

О возможном увеличении налога сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обновленный проект основных направлений налоговой и бюджетной политики Минфина. По данным газеты, рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) аргументируют тем, что в последние годы компании в этой отрасли много зарабатывают, но мало инвестируют.

В проекте также указано, что в мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3–5% от их выручки, а в РФ она не выше 1-2%.

По словам источника издания, поправки к Налоговому кодексу о росте НДПИ могут быть внесены 20 сентября. Он уточнил, что речь идет о росте коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10. Таким образом, налог вырастет почти втрое.

В настоящее время в России твердые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются по фиксированной ставке НДПИ. В прошлом году ее увеличили в 3,5 раза, за счет чего бюджет получил дополнительно 56 миллиардов рублей в год.

Источник «Коммерсанта» в металлургической сфере указал на необходимость делать исключения для сложных месторождений, так как увеличение НДПИ сделает их убыточными. По его мнению, надо считать, не сделает ли повышение налога выгодным импорт. Так или иначе, но все изменения должны обсуждаться с бизнесом, заключил он.