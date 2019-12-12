Налог на Aliexpress. Почему он не ударит по кошелькам россиян, даже если будет введен

Порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа в Россию составляет 500 евро. В 2020 году его хотят снизить до 100 евро, а к 2022 году — до 20. При этом порог ввоза на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), беспошлинно торгующего также с Китаем, Ираном, Кубой и Вьетнамом, уменьшится только до 200 евро. Как это отразится на потребителе, и как повлияет на спрос товаров в интернет магазинах — в материале «360».

Экономист и аналитик Денис Ракша указал, что спрос на аналогичные товары в российских интернет-магазинах повысится, так как потребители частично перейдут на покупки в них. При этом часть потребителей вовсе откажется покупать те товары, которые можно приобрести только на иностранных площадках, таких как, к примеру, Aliexpress и Amazon, если они окажутся слишком дорогими с понижением порога беспошлинного ввоза.

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«В принципе это совершенно стандартная мера по защите внутреннего рынка. Она, с точки зрения государства и бюджета, вполне оправдана», — сказал экономист.

При этом он объяснил, что «Aliexpress уже начал работать через маркетплейс „Сбербанка“ или через какой-то совместный проект, просто Aliexpress будет продавать те же самые товары на другой площадке и платить за них налоги в России».

По его словам, смысл этих действий заключается не в том, чтобы заставить российских граждан платить больше денег, а в том, что заставить иностранные поставщиков платить налоги на территории России, что вполне оправдано с точки зрения защиты внутреннего рынка, и с точки зрения собираемости налогов.

У первого в мире шоурума компании AliExpress, открывшегося на Ленинградском вокзале в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Экономист предупредил, что в какой-то мере это может ударить и по кошелькам домохозяек, однако это будет совсем не существенно, так как сами товары могут подорожать либо за счет пошлин, либо за счет российских площадок, а точнее за счет налогов с них, которые будут платить иностранные интернет-компании.

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При этом Ракша обратил внимание, что, к примеру, в Aliexpress права потребителей не достаточно защищены, так как покупатели постоянно сталкиваются с проблемой возврата товара, так как формально они сами виноваты, что выбрали не тот размер, или «купились на картинку». При этом такого не будет при покупках на российских маркетплейсах.

Полностью солидарен с данным мнением оказался и экономист, кандидат экономических наук, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, Валерий Сенков.

Он обратил внимание на то, что продажа товаров юридическими лицами облагается НДС, а трансграничные реализации облагаются таможенными сборами, из-за чего значительная часть спроса ушла в интернет продажи, где потребитель не несет никакой налоговой нагрузки.

Источник фото: Pixabay

«Выручка розничного ритейла падает, а обороты реализации через интернет возрастает», — сказал Сенков, пояснив, что сейчас почти везде интернет-заказы можно посмотреть и примерить, а «молодежь вообще на это ориентирована».

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«Задачи Минфина очень просты, — объяснил экономист. — Это консолидация финансовых ресурсов и наполнение бюджета. Ведь статистика показывает, что объемы продаж в интернете увеличиваются, порядка 50% интернет-магазинов — не российские, что не мешает им торговать здесь. И этот оборот вырастает. Так что это чисто фискальная функция».

Также Сенков указал, что Министерство финансов хочет уравновесить соотношение онлайн и офлайн продаж, чтобы поддержать обычных розничных продавцов, иначе без этих мер покупки еще больше будут смещаться в интернет-сегмент.

Экономист напомнил, что это еще не решение, так как российский премьер Дмитрий Медведев пока только одобрил проект и поручил его прорабатывать.

Он также объяснил, что на среднестатистическом покупателе, не занимающимся профессиональными перепродажами, это практически никак не отразится, так как в сумму 200 евро обычный человек укладывается всегда, а спрос просто перестроится в покупку меньшими объемами.