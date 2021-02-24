Налог для богатых принес за месяц бюджету два миллиарда рублей

В январе налог на доходы состоятельных россиян принес в федеральный бюджет 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Речь идет о дополнительных 2%, которые взимаются с доходов больше пяти миллионов рублей в год. Например, если россиянин заработал за месяц 5,1 миллиона рублей, он заплатит подоходный налог 13% с пяти миллионов и 15% с оставшихся 100 тысяч. Всего он уплатит 665 тысяч рублей.

Из налогов, уплаченных по ставке 15%, в федеральный бюджет поступает 1,95 процентного пункта (п. п.), остальные 13,05 п. п. идут в доход регионов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал, что 15% подоходного налога будут платить около 1% всех работающих или 700 тысяч человек.

Дополнительные поступления в бюджет министр оценивал в 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги должны идти на лечение детей с редкими заболеваниями.

По словам главного экономиста финансовой группы БКС Владимира Тихомирова, 60 миллиардов рублей — небольшая сумма в масштабах страны. Вероятно, это лишь первый шаг к дифференциации налоговых ставок, считает эксперт.