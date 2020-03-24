Центробанк ответил на критику Собчак об ограничении наличных в банкоматах

24 марта ЦБ РФ опубликовал список мер, которые нужно соблюдать банкам во время пандемии COVID-19. Одна из рекомендаций — ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах. Как заявляет ведомство, так можно будет минимизировать распространение заражения.

Телеведущая в корне не согласна с такими мерами. «Скажите, а ЦБ сошел с ума или я *** (плохой) экономист?» — задалась вопросом Собчак.

Позже она получила официальный ответ от Центробанка. Как заявил регулятор, ограничения касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. Таких банкоматов в стране всего около 25% от общего числа. В этих устройствах прием банкнот от одного клиента и выдача этих же денег другому проходят без обработки в банке.

Эксперт рассказал о последствиях ограничения выдачи наличных в банкоматах.

Ранее ЦБ РФ рекомендовал регулярно проводить профилактику банкоматов и терминалов. Кредитные организации также должны советовать клиентам больше пользоваться онлайн-переводами и бесконтактной оплатой.