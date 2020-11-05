В России не будет деноминации из-за того, что россияне много копят, сказал «360» президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Тем более что 12 триллионов рублей, накопленных населением, — это не такая большая сумма в рамках страны.

Эта сумма незначительная для того, чтобы случилась деноминация. Тем более что деноминация — это замена одних купюр другими, никакого экономического смысла в деноминации нет. Это скорее политическое решение в условиях гиперинфляции, но у нас гиперинфляцией на сегодняшний день даже не пахнет Владимир Косой.

За год жители России накопили более 12 триллионов рублей, то есть сумма наличных на руках у россиян увеличилась на 28,3%. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, это рекордный рост.

В беседе с «360» Владимир Косой отметил, что 12 триллионов наличными показывают серьезное замедление денежного оборота, что свидетельствует о том, что «экономика больна». С одной стороны, большие накопления — хорошо, потому что у населения и бизнеса есть резервная подушка, а с другой — раз эти средства «под подушкой», то они не работают.

Сумма наличных накоплений, по словам Косого, довольно большая, но в рамках российского ВВП это всего 10–12%.

Это большая сумма, но грандиозной я бы ее не назвал Владимир Косой.

Другими словами, примерно 12 триллионов рублей — это месячный размер ВВП страны.