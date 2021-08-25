Перечислены главные угрозы для накоплений россиян

На фоне роста цена на товары и услуги накопления россиян будут обесцениваться и это является главной угрозой для их денег. Даже в условиях растущих ставок. Негативную роль могут сыграть ужесточение монетарной политики ФРС или появление «черного лебедя». Так называют событие, которое изначально кажется редким и труднопрогнозируемым. Но потом оно оказывается вполне логичным.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, наибольшей угрозой для накопления россиян является высокая инфляция. Он сообщил агентству экономических новостей «Прайм», что в одинаковом положении находятся как те, кто держит средства в валюте, так и те, кто откладывает деньги в рублях.

Реальные ставки остаются отрицательными, поэтому банковские счета не спасут депозиты от обесценивания. По данным Центробанка на начало августа, максимальная ставка в десяти крупнейших банках составляла примерно 5,75%. В то время как инфляция выросла до 6,5%.

«Это означает, что из-за роста цен сбережения граждан в банках попросту обесцениваются. Если ЦБ удастся обуздать рост цен и немного снизить темпы инфляции, то все равно доходность вкладов остается минимальной», — отметил эксперт.

Жорнист добавил, что стоимость товаров и услуг продолжит расти, хотя и не такими темпами, как в первом полугодии. По его мнению, рубль в ближайшее время продолжит укрепляться. Россия зарабатывает много валюты на росте цен на сырье, накоплен существенный золотовалютный резерв, а госдолг — небольшой.

«Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, чтобы обезопасить свои накопления лучше всего сделать инвестиции в акции, паевые фонды или облигации.

Женщины после 40 лет и мужчины после 45 лет с 2022 года смогут узнавать о размере будущей пенсии и сумме накоплений в личном кабинете на Госуслугах или в Пенсионном фонде. Информация будет обновляться один раз в три года.