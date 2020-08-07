Найден самый богатый депутат России. У него 26 квартир и 10 самолетов

В России обнаружили самого богатого депутата. Он задекларировал 26 квартир и 10 спортивных самолетов.

Как сообщает РИА «Новости» им оказался сургутский депутат и бизнесмен Евгений Барсов из партии ЛДПР. Согласно его декларации, в прошлом году чиновник заработал 72 миллиона.

Помимо доходов он указал, что владеет десятью спортивных самолетов, собственным газопроводом, жилым домом, имеет три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности на территории России.

В 2018 году его прибыль была несколько меньше. Однако в декларации указывалось 29 квартир. Данных о доходах в 2017 году нет, так как он вышел из партии «Единая Россия» и сдал мандат.

Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта ХМАО-Югры. Также он проработал в должности генерального директора строительной компании «Сургутстройтрест» более 25 лет. Но, по данным СМИ, в 2018 году продал этот актив.