«Нафтогаз» заявил о претензиях к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

В своем аккаунте Facebook Коболев разместил информацию о претензиях, а также указал на необходимость сопоставимых встречных шагов со стороны России для их обнуления.

Глава «Нафтогаза» заявил, что Россия предложила «Нафтогазу» «обнулить» три миллиарда долларов, по решению Стокгольмского суда, и отказаться от иска в 12 миллиардов долларов. Также Антимонопольному комитету Украины предложили отменить штраф около семи миллиардов долларов.

«Итого — 22 миллиарда долларов — „понять и простить“», — написал Коболев.

По его словам, ответных действий от российской стороны он не наблюдает, а «обнуление» взаимных претензий не может проходить таким образом.