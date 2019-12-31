«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.

«По импорту газа. По этому поводу идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства. После ее окончания к этому разговору мы можем вернуться», — сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, его цитирует РИА «Новости».

Андрей Коболев также отметил, что теоретически любая компания РФ может обратиться к новому независимому оператору напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ. В то же время он не смог назвать компании, которые могли бы быть заинтересованы в таких поставках.

Кроме того, он выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 миллиардов кубометров российского газа, передает Газета.ru.

Украина приостановила закупки российского газа 25 ноября 2015 года. Сейчас в стране приобретают газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин объявил, что Москва готова поставлять газ на Украину со скидкой 20-25%.