«Нафтогаз» предложил «Газпрому» расплатиться по искам топливом

«Нафтогаз Украины» готов получать российский газ в качестве оплаты по иску к «Газпрому». На этом условии украинская компания может подписать с Москвой новый транзитный договор, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы готовы рассматривать возможность получения газа от „Газпрома“ в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов)», — написал топ-менеджер в Facebook по итогам трехсторонних переговоров по газу, которые прошли в Вене.

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По словам Витренко, «Нафтогаз» также готов отозвать новый иск к «Газпрому», «но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы» украинской компании, а также если «Нафтогаз» получит компенсацию за «невыполнение „Газпромом“ своих обязательств по текущим контрактам».

Обсудить урегулирование судебных споров просила Еврокомиссия, выступающая третьей стороной переговоров, добавил глава украинской компании.

В «Газпроме» по итогам переговоров заявили, что ожидают от «Нафтогаза» «конструктивной позиции», в том числе в вопросе «экономически обоснованных условий» транзита российского газа с 2020 года.

Действующие контракты на поставку российского газа и его транзит через украинскую территорию истекают 1 января 2020 года.