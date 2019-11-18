«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите

В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.

Опубликованная картинка — сцена из мюзикла «Звуки музыки», в которой главная героиня танцует на альпийских лугах, разведя руки в стороны.

На изображении выделена надпись на английском: «Посмотрите на все эти письма, что не были доставлены».

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Витренко иронично подписал картинку: «Где-то между офисами „Газпрома“ и „Нафтогаза“».

Позднее он пояснил, что речь идет о предложениях «Газпрома», которые СМИ публикуют раньше, чем они доходят до украинской компании.

«Наконец-то получили по факсу предложение от „Газпрома“, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», — сообщил топ-менеджер.

Он добавил, что Украина «будет надежным партнером Европы» в том, что касается транзита российского газа, «в полном соответствии с европейскими правилами».

«Газпром» предлагает «Нафтогазу» заключить новый транзитный договор или продлить существующий (его срок истекает 31 декабря 2019 года) при условии снятия взаимных судебных претензий. Предложение было направлено 18 ноября, заявили в российской компании. На Украине на это не согласны.