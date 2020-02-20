«Надо работать, а не сидеть на месте». Брат Батуриной оценил ее потерю статуса самой богатой женщины России
Брат российской предпринимательницы Елены Батуриной, бизнесмен Виктор Батурин ответил на новость об изменившемся рейтинге богатейших россиянок. Его сестра потеряла первое место. Об этом сообщило ИА НСН.
Батурин отметил, что его родственница беспокоилась о статусе.
«Это единственный статус, который у нее оставался. Просто надо работать, а не сидеть на месте. Потому что стояние на месте это есть движение назад. Постояла и стала второй, это нормально», — пояснил он.
Бизнесмен уточнил, что сам относится к деньгам спокойно: «если они есть это уже хорошо».
Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заняла лидирующую позицию в рейтинге богатейших женщин России.