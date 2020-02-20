«Надо работать, а не сидеть на месте». Брат Батуриной оценил ее потерю статуса самой богатой женщины России

Батурин отметил, что его родственница беспокоилась о статусе.

«Это единственный статус, который у нее оставался. Просто надо работать, а не сидеть на месте. Потому что стояние на месте это есть движение назад. Постояла и стала второй, это нормально», — пояснил он.

Бизнесмен уточнил, что сам относится к деньгам спокойно: «если они есть это уже хорошо».

Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заняла лидирующую позицию в рейтинге богатейших женщин России.