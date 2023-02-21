Эксклюзив 21 февраля 2023, 14:41 Надежда на нефть. Экономист объяснил, где правительство возьмет деньги на поручения Путина Экономист Разуваев: рост цен на нефть может помочь России выплатить маткапитал с 2007 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить налоговый вычет и выплатить маткапитал жителям новых регионов на детей, рожденных с 2007 года. Однако бюджет России — дефицитный. Минфин может рассчитывать на рост цен на нефть или продажу акций госкомпаний, объяснил «360» экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«На самом деле у нас очень большой бюджетный дефицит — 1,7 триллиона рублей за январь. Минфин надеется, что он станет меньше», — сказал он.

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Власти, по его словам, рассчитывают на рост цен на нефть — очень многое зависит от ситуации на рынке сырья. Экономист предположил, что для покрытия дефицита в России также могут продать гражданам часть акций госкомпаний, например, Газпромнефти, Росатома, РЖД и других.

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«Это очень большая проблема, она стоит очень остро, потому что новые регионы — это, конечно, важно, но нельзя рисковать макроэкономической стабильностью всей страны», — заявил Александр Разуваев.

Все представители бизнеса, что могли, прислушались к призывам остаться в России. Теперь важно, по мнению экономиста, вместо повышения налогов развивать финансовый рынок, потому что именно на нем хранятся сбережения среднего класса, и экономику в целом.

Александр Разуваев также спрогнозировал укрепление рубля за счет усиления торгового сальдо. Но это произойдет летом, а не сейчас — оглашение послания, по его словам, может спровоцировать спекулятивную реакцию, но не долгосрочный тренд.

Владимир Путин выступил с посланием 21 февраля. Он анонсировал увеличение налогового вычета в сфере образования с 50 до 110 тысяч рублей и предложил выплатить маткапитал жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на детей, родившихся с 2007 года.