Начальника отдела из Минпромторга задержали по делу о взятках на 6 млн

Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова. Его обвиняют в получении двух особо крупных взяток.

Минпромторг подтвердил эту информацию, его сообщение процитировало РИА «Новости».

Подтверждаем. Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего Минпромторг.

Против Гайрбекова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Его ведет следственное управление по Центральному административному округу Москвы. По информации источника, общая сумма взятки составила около шести миллионов рублей.

На сайте ведомства сказано, что Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, он является государственным советником РФ 3-го класса.

ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что вместе с Гайрбековым задержали еще двоих человек. Это предполагаемый взяткодаватель и посредник, который помогал во взяточничестве. Последний уже дал признательные показания следствию. В пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили, что для него просят избрать мерой пресечения домашний арест.

ТАСС со ссылкой на источник отметил, что по делу о взяточничестве задержали замглавы управления ФСВТС Гармаша.