Деньги 14 декабря 2023, 17:43 Начальник кассового центра Банка России Хасбулатов рассказал, что рваную банкноту можно обменять в банке на новую

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Каждый человек имеет право обменять даже разорванную на несколько частей купюру, если сохранилось хотя бы 55% ее площади. Об этом «Ридусу» рассказал начальник кассового центра ГУ Банка России по ЦФО Ибрагим Хасбулатов.

Он объяснил, что порванную купюру можно принести в любой банк. Там проверят ее подлинность и, если она подтвердится, — обязаны выдать новую взамен.

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«Если же купюра разорвана или разрезана на несколько частей, ее необходимо принести в банк для обмена. Главное, чтобы было сохранено более 55% площади банкноты», — подчеркнул эксперт.

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