Потребительские расходы россиян выросли в начале марта

В первую неделю марта потребительские расходы россиян выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Неделей ранее прирост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составлял 2,3%.

По данным аналитиков «СберИндекса» наибольшее увеличение показал продовольственный сегмент (+7,1%) и сектор услуг (+10,1%). Число точек активного бизнеса стало выше чем в прошлом году на 6,3%.

В феврале расходы потребителей выросли больше чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Россияне увеличили траты на бытовую технику и компьютеры, но начали экономить на кофе, путешествиях и книгах.

Главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров заявил газете «Коммерсант», что статистика первого полугодия может оправдать надежды правительства России на восстановление экономики в этом году.

«Все-таки у населения были накоплены достаточно большие сбережения за время пандемии, потому что многие траты были отложены, часть этих денег может направляться на потребление», — отметил он.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что Россия еще не прошла пик инфляции в годовом выражении и снижение потребительских цен значимые товары начнется во втором квартале 2021 года.