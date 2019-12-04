Набор для оливье подорожал на 4,6%

Диетолог назвал способ не потолстеть во время новогодних праздников Подробнее

Росстат рассчитывает стоимость салата, исходя из следующего рецепта: вареная колбаса (300 граммов), зеленый горошек (380 граммов), соленые огурцы (500 граммов), отварной картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (4 штуки), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).

Сильнее всего (на 10%) за год подорожал репчатый лук — до 24 рублей за килограмм. Вареная колбаса стала дороже на 6%, килограмм стоит в среднем 396 рублей. Зеленый горошек и консервированные огурцы увеличились в цене на 6% — до 164 рублей за килограмм.

Майонез стоит в среднем по стране 176 рублей за килограмм, что на 5% дороже, чем в октябре 2018 года. Десяток куриных яиц, по данным Росстата, подорожал на 1% — до 59 рублей.

Сделать селедку под шубой обойдется вдвое дешевле, чем оливье. Продуктовый набор для нее за год подорожал на 2,6%. На четыре порции, по версии Росстата, потребуется 157 рублей.

Сотрудники ведомства используют для приготовления следующий рецепт: соленая сельдь (350 граммов), отварной картофель (400 граммов), свекла (350 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (2 штуки), лук (100 граммов) и майонез (300 граммов).