Набиуллиной предложили раскрашивать российские банковские карты в триколор

Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили раскрашивать все российские банковские карты в цвета флага. С такой инициативой выступала первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на письмо Суторминой.

«Предлагаю к рассмотрению и обсуждению общественную инициативу об обязательном нанесении эмблемы российского флага (триколор) на банковские карты (в том числе виртуальные), выпускаемые на территории нашей страны», — сказано в письме.

Сутормина отметила, что в нынешний период важно сохранять традиционные для страны духовно-нравственные ценности, а также развивать в подрастающем поколении патриотизм. Она отметила, что большинство россиян поддержат такое решение.