Набиуллина заявила о снижении роста цен в России из-за ослабления рубля

Цены на некоторые товары в России выросли. Рост был связан с ослаблением рубля и повышенным спросом на определенную продукцию. Сейчас ситуация стабилизируется.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на онлайн-конференции о том, что ускорение темпов роста, скорее всего, исчерпало себя. Ее процитировал ТАСС.

«Ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — подчеркнула она.

Показатели инфляции за последнюю неделю находились на околонулевом уровне, а за 14 дней были немногим выше 3%.

Набиуллина заметила, что локальный пик годовой инфляции в России придется, предположительно, на лето 2020 года.

Отсутствие мягкой денежно-кредитной политики, подсчитали в регуляторе, оставило бы инфляцию в России в 2021 и 2022 годах на уровне ниже 4%.

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян на 3,8%. Инфляцию в ведомстве тоже оценили в 4%. С рабочими местами ситуация будет складываться хуже: уровень безработицы достигнет 5,7%.