10 февраля 2023, 18:03
Набиуллина заявила о скором начале тестирования цифрового рубля на реальных клиентах
Глава ЦБ Набиуллина: собираемся в этом году ввести в оборот цифровой рубль
Центральный банк России подготовил изменения в законодательство, которые при одобрении разрешат тестирование цифрового рубля на реальных операциях и клиентах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передал ТАСС.
«Мы находимся на стадии пилотирования цифрового рубля, у нас больше десятка банков активно участвуют в тестовом режиме. Мы собираемся в этом году уже перейти к возможности пилотирования на реальных операциях, на реальных клиентах», — завила Набиуллина.
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Она выразила надежду, что Госдума в ближайшее время рассмотрит предложенные ЦБ изменения в законодательство. При этом Набиуллина предупредила, что запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту будет поэтапным.
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Ранее глава ЦБ пояснила, что электронные деньги будут равноценны бумажным рублям и другим валютам, но в виде уникальных цифровых кодов. Их выпустит Центробанк. Цифровыми рублями можно будет расплачиваться за товары и услуги.
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