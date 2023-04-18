Деньги 18 апреля 2023, 10:18 Набиуллина заявила о продолжении переговоров по возвращению замороженных резервов России Глава ЦБ Набиуллина: переговоры по возвращению замороженных резервов России продолжаются Freepik

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Банк России продолжает делать все для возвращения замороженных резервов РФ в долларах и евро, переговоры по этой теме сейчас идут. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости».

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран», — сказала она во время выступления перед фракцией КПРФ в Госдуме.

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По ее словам, ограничения на вывод средств стали ответной мерой. Именно она помогает сформировать переговорную позицию по данному вопросу. Также Набиуллина отметила, что у РФ есть «подушка безопасности» в активах, которые не попали под санкции. Глава Центробанка объяснила, что резервы формируются исходя из того, какие именно активы не могут быть использованы для санкционного давления.

Также руководитель ЦБ добавила, что после того, как цифровой рубль протестируют на ряде клиентов, его предложат использовать всем. Она напомнила, что цифровой рубль является третьей формой денег в РФ. Каждый человек должен сам решать, пользоваться таким видом расчета или нет.