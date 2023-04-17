Деньги 17 апреля 2023, 16:33 Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует вводить новые валютные ограничения Глава ЦБ Набиуллина: регулятор не планирует вводить новые валютные ограничения в стране Freepik

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Банк России пока не планирует вводить новые валютные ограничения в стране, заявила председатель ЦБ Эльмира Набиуллина. По ее словам, регулятор может донастроить уже существующие меры, сообщил ТАСС.

Глава Банка России встретилась с представителями фракции «Новые люди» в Госдуме. Набиуллина напомнила, что ЦБ уже проводил ослабление — сейчас регулятор не планирует вводить очередные меры в валютных ограничениях.

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«Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», — рассказала она.

Ранее стало известно, что представители Минфина и Центрабанка обсуждают возможность введения ограничений на покупку валюты на внутреннем рынке. Подобная мера может поспособствовать совершению сделок по покупке активов компаний, покидающих российский рынок. В министерстве финансов объяснили, что решение позволить снизить волатильность рубля, возросшую в результате низкой ликвидности иностранной валюты в России при покупках большого количества рублей.