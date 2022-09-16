Россия не станет изымать средства недружественных нерезидентов | 360°

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Россия не станет изымать средства недружественных нерезидентов

Председатель ЦБ Набиуллина: речь об изъятии средств недружественных нерезидентов не велась

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Россия не вела речь об изъятии средств недружественных нерезидентов. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Она обратила внимание, что средства недружественных нерезидентов будут инвестированы.

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«Что касается компенсационных фондов, ни о каком изъятии средств инвесторов не идет речи, речь идет об изъятии доходов от инвестирования этих средств», — отметила Набиуллина.

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Она пояснила, что средства недружественных резидентов заморожены, но они инвестируются. Таким образом образуется доход, который не начисляется в пользу инвесторов.

«Его можно использовать для компенсации в части потерянного дохода наших инвесторов, у которых заморожены активы», — подчеркнула председатель ЦБ.

Набиуллина уточнила, что регулятор не отказывается от идеи обмена активами, в будущем ее рассмотрят.

Ранее Набиуллина уточнила, что в России не введут запрет на хождение доллара, евро и других валют.

Центробанк

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