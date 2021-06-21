Набиуллина заявила, что инфляция в России может немного вырасти в ближайшие месяцы

Инфляция в России может еще немного вырасти в течение ближайших нескольких месяцев, снижение темпов роста ожидается осенью. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься», — сказала она в интервью сайту kp.ru.

По ее словам, темпы начнут снижаться осенью. По расчетам ЦБ, инфляция достигнет 4% во второй половине 2022 года.

Также во время интервью глава Банка России выразила мнение, что фиксация цен на продукты в рамках борьбы с ростом цен опасна. Это может привести к появлению черного рынка и дефициту.

«Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — сказала Набиуллина.

Она напомнила о последних годах существования Советского Союза. Тогда официальные цены были зафиксированы, но спрос по ним невозможно было удовлетворить. В стране был дефицит, который опаснее инфляции.

Ранее Набиуллина говорила, что инфляция в РФ вызывает все большее беспокойство. Она отмечала, что годовые темпы прироста цен сильно превысили целевой уровень. По данным Росстата, годовая инфляция в России с 5,53% в апреле до 6,02% в мае.