Набиуллина: ЦБ тестирует стейблкоины в регуляторной «песочнице»

По данным издания, Центробанк продолжает изучать возможность выпуска собственной криптовалюты. По словам Набиуллиной, прежде всего, надо понимать, какие преимущества будут для россиян и бизнеса. Она заметила, что выпуск цифрового рубля может привести к серьезным последствиям. В частности, структура финансового рынка может измениться.

«Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств», — цитирует Набиуллину Daily Storm.