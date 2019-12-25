Набиуллина: ЦБ тестирует стейблкоины в регуляторной «песочнице»
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказал «Интерфаксу», что ЦБ начал тестировать в регуляторной «песочнице» (особый правовой режим) стейблкоины. Это криптовалюты, которые обеспечены реальными активами.
По данным издания, Центробанк продолжает изучать возможность выпуска собственной криптовалюты. По словам Набиуллиной, прежде всего, надо понимать, какие преимущества будут для россиян и бизнеса. Она заметила, что выпуск цифрового рубля может привести к серьезным последствиям. В частности, структура финансового рынка может измениться.
«Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств», — цитирует Набиуллину Daily Storm.