Деньги 18 апреля 2023, 10:27 Набиуллина сообщила об имеющейся у России финансовой подушке безопасности Глава ЦБ Набиуллина: Россия имеет подушку безопасности в неподверженных санкциям активах piqsels

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Россия обладает определенными денежными накоплениями, которые не подверглись западным санкциям. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

По словам главы ЦБ РФ, валютные резервы страны позволили уменьшить риски для российской экономики на фоне проблем глобальной финансовой системы, а также геополитических шоков.

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«Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что на данный момент продолжается работа по возвращению замороженных резервов Банка России в долларах и евро. По словам главы регулятора, переговорной позиции по этому вопросу способствуют ограничения на вывод средств из РФ, введенные указом главы государства.

Еврокомиссия уже осознала, что после спецоперации придется вернуть замороженные активы России. Ранее чиновники ЕС решили направить все замороженные активы на восстановление Украины, но не смогли осуществить задуманное из-за бюрократических проволочек. В США также заявили о юридических препятствиях для конфискации активов России. Средства Центробанка, которые представляют собой самый большой объем замороженных средств, невозможно подвести под законодательство.