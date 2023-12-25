25 декабря 2023, 12:04
Набиуллина рассказала о своем отношении к статусу «разрушитель года» от Politico
Набиуллина одобрила действия ЦБ после статуса «разрушитель года» от Politico
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что ей сложно комментировать присуждение изданием Politico статуса «разрушитель года». В интервью РБК она заявила, что финансовый регулятор сделает все возможное, чтобы доходы россиян не обесценивались от инфляции.
Набиуллина рассказала, что Центробанк продолжит вести политику, направленную на сохранение сбережений людей и бизнеса, а также для устойчивого финансового сектора.
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«Мы видим, что структурная перестройка экономики идет достаточно быстро. И это прежде всего благодаря как раз рыночному характеру нашей экономики, бизнесу, который очень быстро адаптировался», — добавила глава Центробанка.
Она также предупредила, что санкционное давление на страну может усилиться. По ее словам, новые ограничения нельзя точно предсказать, но им можно противостоять с помощью макроэкономической стабильности.
Ранее Набиуллина перечислила самые болезненные для России санкции. По ее словам, самыми серьезными ограничениями стали блокировка международных платежей и заморозка активов.
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