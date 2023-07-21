21 июля 2023, 17:15
Набиуллина рассказала о двойном давлении на российскую экономику
Набиуллина: российский экспорт оказался под двойным давлением санкций и конъюнктуры рынка
Мировая экономика замедлила свой рост, поэтому российский экспорт начал дешеветь, становясь менее востребованным. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».
«Замедление темпов роста мировой экономики влияет на российский экспорт. На глобальном рынке дешевеют уголь и газ. Таким образом, российский экспорт попал под двойное давление экономического цикла и санкций», — объяснила глава ЦБ.
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Набиуллина отметил, что падение курса рубля связано с восстановлением импорта.
«Как правило, сокращение спроса на импорт связано с ослаблением курса рубля, но в этот раз такого не произошло. Инфляция в ближайшее время может ускориться, потому что колебания курса не полностью перенеслись на цены», — добавила она.
Набиуллина не исключила и дальнейшего повышения ключевой ставки. По ее словам, это необходимо в текущей экономической ситуации.
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