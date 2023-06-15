Деньги 15 июня 2023, 10:44 Набиуллина призвала провести приватизацию в России Глава Центробанка Набиуллина: России нужна приватизация для развития частной инициативы РИА «Новости»

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Необходимо провести приватизацию в России, чтобы поддержать развитие частной инициативы. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам руководителя Банка России, нужно запустить процесс передачи госсобственности в частные руки, поскольку в стране есть что приватизировать. Сделать это можно, не нанося ущерб стратегическим интересам, отметила Набиуллина.

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«У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — пояснила глава Центробанка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин оценил вероятность запуска массовой приватизации в России. По его мнению, в текущих условиях этот процесс вряд ли начнется. Однако в некоторых отраслях, например в судостроительной, приватизация нужна, сказал Костин.